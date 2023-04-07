Вклад Рунета в экономику России в прошлом году оценили до 12 трлн рублей

По итогам прошлого года, вклад Рунета в экономику России (согласно данным аналитиков Российской ассоциации электронных коммуникаций) мог вырасти на 24% в сравнении с 2021 годом, составив почти 12 трлн рублей, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

7 апреля 1994 года Международный сетевой информационный центр InterNIC зарегистрировал национальный домен .RU Российской Федерации — сегодня ему исполняется 29 лет.



По словам Чернышенко, ежедневная аудитория Рунета составляет 95,3 млн жителей страны. Он также отметил, что с уходом западных компаний у отечественных разработчиков и вендоров появилось «окно возможностей» в виде огромного заказа на новые решения.



— Эта работа финансируется в том числе со стороны государства и определенно вносит весомый вклад в достижение технологического суверенитета, о важности которого неоднократно говорил президент России Владимир Путин, — приводит ТАСС слова Чернышенко.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Он добавил, что за 2022 год 100 тыс. человек перешли в ИТ-индустрию из других сфер. В прошлом году в вузы на программы бакалавриата и специалитета по направлениям подготовки ИТ за счет федерального бюджета было принято свыше 117 тыс. студентов, что на 3,2 тыс. больше, чем в 2021 году.

В 2020 году рост экономики Рунета составил 41% год к году, в 2021-м — 42%. Глава РАЭК Сергей Гребенников назвал такой рост недостаточным. Аналогичное снижение роста наблюдалось на старте измерения интернет-отрасли вплоть до экономического кризиса 2014—2015 годов.

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Илина Хакимова