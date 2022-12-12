Эксперты ожидают снижения темпов роста интернет-экономики России в два раза в 2022 году

Интернет-экономика России, в сравнении с 2021 годом, вырастет на 24% и достигнет 11,8 трлн рублей, однако ее темпы роста снизятся почти в два раза, следует из предварительных прогнозов Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).



В 2020 году рост экономики Рунета составил 41% год к году, в 2021-м — 42%. Глава РАЭК Сергей Гребенников назвал такой рост недостаточным. Аналогичное снижение роста наблюдалось на старте измерения интернет-отрасли вплоть до экономического кризиса 2014—2015 годов.

Ожидается, что впервые за весь период наблюдений сегмент интернет-рекламы столкнется с падением объемов в 2022 году — согласно прогнозам, оно составит 10% от объемов 2021 года — до 390,7 млрд рублей.

Фото: pixabay.com

Объем сегмента цифрового контента по итогам текущего года может сократиться на 25%, то есть до 115,6 млрд рублей. Объемы сегмента электронной коммерции в 2022 году увеличатся почти до 11 трлн рублей, однако темпы роста снизятся до 10% год к году, сообщает «Интерфакс».

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Маргарита Головатенко