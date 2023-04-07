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Курс доллара превысил на Мосбирже 82 рубля

08:34, 07.04.2023
Курс доллара превысил на Мосбирже 82 рубля
Фото: pixabay.com

В ходе торгов на Мосбирже курс доллара поднялся выше 82 рублей, а евро выше 90 рублей впервые с 14 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют сегодняшние данные торгов.

По состоянию на 07.23 мск, доллар рос на 0,85%, до 82,06 рубля, а евро прибавлял 0,95%, поднимаясь до 90 рублей.

К 07.55 мск доллар ускорил рост до 82,46 рубля (+1,34%). Юань растет на 1,13%, до 11,933 рубля. К 07.56 мск евро прибавляет 1,33%, поднимаясь до 90,33 рубля.

Отметим, что еще в начале недели доллар торговался в пределах 78 рублей.

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Илина Хакимова
ЭкономикаФинансыОбщество

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