Курс доллара поднялся выше 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года, сообщает RT.



По данным на 13.42 мск, курс доллара вырос на 41 копейку — до 78,01 рубля. Курс евро увеличился на 64 копейки — до 84,85 рубля.

Фото: commons.wikimedia.org

13 марта курс доллара опускался ниже 75 рублей впервые с 1 марта. Кандидат экономических наук Михаил Беляев связал это с экономическими событиями, происходящими в США:

— Это и крушение двух достаточно крупных банков, и различные предсказания о том, что Америку может ожидать Великая депрессия. К этим предсказаниям можно относиться по-разному, но поскольку они присутствуют, то влияют на состояние экономики и на денежную сферу.



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Маргарита Головатенко