В России могут упростить получение гражданства этническими русскими

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В России рассмотрят возможность упрощения получения российского гражданства этническими русскими, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.



— По поводу гражданства обязательно рассмотрим предложения, — сказал председатель правительства на встрече с депутатами Госдумы.

К премьер-министру с соответствующей инициативой обратился член фракции «Новые люди» Владимир Плякин. Он напомнил, что с 2022 года «любой гражданин Украины может получить гражданство России».

Парламентарий отметил, что зачастую не все соотечественники, которые являются этническими русскими и проживают на территории РФ или в других государствах, могут обратиться напрямую за гражданством России.

По этой причине Плякин попросил рассмотреть возможность «уравнять этнических русских с гражданами Украины в их праве получения гражданства, упростить миграцию в страну квалифицированных специалистов, бизнесменов, ученых, которые готовы привозить к нам свои знания, опыт, деньги», передает его слова ТАСС.

В марте в комитет Госдумы по делам СНГ поступили поправки в закон «О гражданстве». Согласно им, лишение приобретенного гражданства России предлагается за измену родине и дискредитацию специальной военной операции, заявил первый зампредседателя комитета Константин Затулин.



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Илина Хакимова