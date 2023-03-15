В России допускают, что будут лишать приобретенного гражданства за дискредитацию СВО

В комитет Госдумы по делам СНГ поступили поправки в закон «О гражданстве». Согласно им, лишение приобретенного гражданства России предлагается за измену родине и дискредитацию специальной военной операции, заявил первый зампредседателя комитета Константин Затулин.



— Такие поправки есть… связано с нарушениями закона, изменой родине, это связано сейчас с деятельностью, связано с дискредитацией там специальной военной операции, всего остального, вот такого рода вещи там предусмотрены, — цитирует его «РИА Новости».

Проект закона был принят еще в первом чтении 5 апреля 2022 года. Тогда лишение гражданства предусматривалось и за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.

Отметим, что данным законопроектом сокращается число требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство.

Также расширяются полномочия главы государства по определению категории лиц, которые будут иметь право на упрощенное приобретение российского паспорта.



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Илина Хакимова