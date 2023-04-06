Главный тренер БК УНИКС: «Доминировали во всех трех матчах»

Фото: БК УНИКС

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал выход команды в полуфинал Единой лиги ВТБ. Клуб вышел в следующий раунд после трех побед над «Пармой-Пари».

— В Перми, при такой мощной поддержке трибун, играть всегда тяжело. Если говорить о серии в целом, считаю, мы доминировали во всех трех матчах, поскольку по итогам каждого из них наше преимущество составляло более 20 очков. Рад, что мы стали лучше, как команда, — передает его слова пресс-служба клуба.

Он добавил, что команда неудачно начала матч, но затем баскетболисты вернули контроль над игрой.

Фото: БК УНИКС

Сегодня УНИКС одержал третью победу над «Пармой-Пари» в четвертьфинале Единой лиги ВТБ. Подопечные Велимира Перасовича обыграли своих соперников в Перми со счетом 52:73. В следующем раунде казанцы встретятся с победителем пары — МБА и «Зенит».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов