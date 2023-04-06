Доллар поднимался выше 81 рубля впервые с 15 апреля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднимался выше 81 рубля впервые с 15 апреля 2022 года, согласно данным торгов.



К 14.05 мск доллар замедлил рост до 1,44% и достигал 80,98 рубля. В то же время евро прибавил 1,29%, поднявшись до 88,42 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

3 апреля курс доллара на Московской бирже поднялся выше 78 рублей впервые с 20 апреля прошлого года.



13 марта курс доллара опускался ниже 75 рублей впервые с 1 марта. Кандидат экономических наук Михаил Беляев связал это с экономическими событиями, происходящими в США:

— Это и крушение двух достаточно крупных банков, и различные предсказания о том, что Америку может ожидать Великая депрессия. К этим предсказаниям можно относиться по-разному, но поскольку они присутствуют, то влияют на состояние экономики и на денежную сферу.

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Маргарита Головатенко