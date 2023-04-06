В Казани начнет работать в тестовом режиме платная парковка под мостом «Миллениум»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В субботу, 8 апреля, под мостом «Миллениум» на улице Подлужной в Казани откроется платная парковка. Она будет работать в тестовом режиме, сообщили в Дирекции парков и скверов города.

Стоянка будет работать ежедневно с 10.00 до 22.00. Первые 30 минут будут бесплатными.

Парковка рассчитана на 157 мест, 15 из них — для инвалидов.

Фото: kzn.ru

Напомним, что парковка рядом с экстрим-парком «Урам» заработала в тестовом режиме еще в мае 2021 года. Тогда она была рассчитана на 133 машины. В сентябре того же года заработала зарядная станция для электромобилей.



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Айрат Назипов