Сегодня в Казани облачно и до +9 градусов

Во пятницу, 7 апреля, в Казани ожидается переменная облачность без осадков и северо-восточный ветер порывами до 6—11 м/с. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +7 до +9 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +5 до +10°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в начале недели научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на азиатской территории страны сохраняется зимняя погода с температурой до -15, -25 градусов. В Центральном Черноземье, Поволжье, на нижней Волге, на севере Краснодарского края и в Ставрополье температура, напротив, превышает норму на 5–6 градусов.

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Максим Кокунин