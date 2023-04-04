Вильфанд предрек сохранение зимней погоды в азиатской части России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На азиатской территории России сохраняется зимняя погода с температурой до -15, -25 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В азиатской части страны зима не то, что не сдается, там очень холодная погода, ниже нормы на 4–10 градусов. На юге Сибири — холодная погода до –15 градусов, на севере — до –25 градусов, — цитирует «Интерфакс» его слова.

В центральном Черноземье, Поволжье, на нижней Волге, на севере Краснодарского края и в Ставрополье температура, напротив, превышает норму на 5–6 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)/ Максим Платонов

Также по прогнозу Вильфанда, сложная погодная ситуация состоится в Крыму. Так, метеоролог отметил, что 6 апреля в регионе ожидается сильный дождь и порывы ветра до 20 м/с. Еще по его словам, на Черноморском побережье Краснодарского края — Анапа, Геленджик — 7 апреля также пройдет сильный дождь с грозой и ветром до 20 м/с.

В Гидрометцентре рассказали в том числе о сильных осадках, которые выпадут в Приморском крае и на Сахалине в период с 6 по 7 апреля. На Камчатке ожидается сильный мокрый снег.

2 апреля Вильфанд рассказал, что менять зимнюю резину автомобиля на летнюю следует, если в течение хотя бы пяти дней ночные температуры не опускались ниже +5 градусов. Он также отметил, что на юге России можно «переобуваться» после 5 апреля. Москвичам по мнению Вильфанда в этом вопросе лучше подождать до 10 апреля.

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Антон Гаврилов