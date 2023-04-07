Исследование: 51% казанцев откажутся от работы рядом с домом, если там будет небольшая зарплата

Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, 51% казанцев откажутся от места работы рядом с домом, если там будет небольшая зарплата.

Однако некоторые респонденты в этом вопросе придерживаются другой позиции. Так, 27% опрошенных заявили, что согласятся при условии, если размер их жалованья снизится лишь на 5%. Еще 8% участников опроса отметили, что для них приемлемо будет снижение финансового показателя и на 10%.



Кроме того, 6% респондентов выразили готовность работать в случае уменьшения зарплаты даже на 15%. Также 1% казанцев не согласится на уменьшение зарплаты на 20 и 25%.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В основном не готовы жертвовать своим доходом опрошенные, которые в месяц зарабатывают от 80 тысяч рублей — таких 55%.

На этой неделе сообщалось, что жителям Казани для полного счастья нужно 195 тысяч рублей в месяц. Также отмечалось и то, что, по сравнению с 2022 годом, запросы в этом вопросе выросли: в апреле — октябре казанцы называли сумму в 175 тыс. рублей. В 2021 году суммы были еще меньше: в ноябре — 174 тыс. рублей, в мае — 163 тыс. рублей, в январе — 158 тыс. В 2019 году казанцы называли сумму в 160 тыс. рублей, а в 2018 году — 156 тыс. рублей



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Антон Гаврилов