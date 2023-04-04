Жителям Казани для счастья нужно 195 тысяч рублей в месяц

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чтобы чувствовать себя счастливыми, жителям Казани нужно 195 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, проведенного в марте 2023 года.



По сравнению с 2022 годом запросы выросли: в апреле — октябре казанцы называли сумму в 175 тыс. рублей. В 2021 году суммы были еще меньше: в ноябре — 174 тыс. рублей, в мае — 163 тыс. рублей, в январе — 158 тыс. В 2019 году казанцы называли сумму в 160 тыс. рублей, а в 2018 году — 156 тыс. рублей.

Сегодня среднестатистическому россиянину для счастья нужно 195 тыс. рублей в месяц, под Новый год запросы были выше — 205 тыс. рублей. Запросы мужчин превышают женские почти на 30% (220 и 170 тыс. рублей соответственно). Молодежи до 24 лет денег нужно меньше, чем россиянам старше 35 лет: 130 и 225 тыс. рублей в месяц.

Стоимость счастья растет и с уровнем реальных доходов респондентов: 145 тыс. рублей — у россиян с зарплатой до 50 тыс. рублей, 265 тыс. рублей у тех, кто зарабатывает более 80 тысяч.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В декабре прошлого года россияне называли идеальным уровнем дохода в 2023 году в среднем 135 тысяч рублей в месяц, согласно результатам опроса «Работа.ру». Эксперты выяснили, что средний ожидаемый доход россиян в 2023 году составит 84 тысячи рублей в месяц вне зависимости от региона и сферы занятости.

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Маргарита Головатенко