Казанская прокуратура разъяснила порядок определения даты окончания отопительного сезона

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Прокуратура Казани напомнила жителям о том, как определяются даты начала и окончания отопительного сезона. Как сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, подача тепла прекращается при среднесуточной температуре воздуха выше +8 градусов на протяжении более 5 дней.

Если нет централизованного теплоснабжения, а тепло подается с использованием оборудования, относящегося к общему имуществу, сроки отопительного сезона определяют собственники жилых помещений. Если они не примут решение, то это сделает уполномоченный орган.

Претензии, связанные с несвоевременным отключением отопления или преждевременной подачей тепла, жильцы могут подать в органы местного самоуправления или в Государственную жилищную инспекцию РТ, напомнили в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Отметим, что в Татарстане выросло количество жалоб по вопросам в сфере расчетов за ЖКХ. В середине февраля в ГЖИ РТ в 2023 году поступило 622 обращения граждан по вопросам в сфере расчетов за жилищно-коммунальные услуги, что на 12% больше аналогичного периода 2022 года.

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Айрат Назипов