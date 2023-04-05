Сергей Лавров заявил о «горячей фазе войны» между Россией и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и США находятся в «горячей фазе войны». Такие слова он произнес в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

— Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего. И американская администрация каждый раз грозится все более и более дальнобойное и смертоносные системы поставлять, — подчеркнул Лавров.

Также глава российского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что отношения с США нужно поддерживать.

Фото: pixabay.com

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир «очень близок к новой войне». Он отметил, что подавляющее большинство стран-членов НАТО посылает оружие Украине вместо того, чтобы обсуждать мирные инициативы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов