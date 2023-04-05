Зинэтула Билялетдинов: «Ребята сегодня вытащили»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал вторую победу над «Авангардом». Он сказал, что игру сломали удаления казанской команды.

— Сложная была игра, к сожалению, изначально были удаления, которые в принципе сломали нам первый период, потом приходилось приводить себя в порядок. В целом ребята — молодцы, играли хорошо, с отдачей, с пониманием, я доволен ими, — цитирует наставника клубная пресс-служба.

Он заявил, что после второй пропущенной шайбы команде пришлось ломать игру. С этой задачей хоккеисты «Ак Барса» успешно справились, подметил тренер.

Фото: ak-bars.ru

— Конечно, ситуация была непростая. «Авангард» — хорошая команда, нужно было ломать ситуацию. Ребята делали все возможное, не все всегда получается, но ребята сегодня вытащили, — подытожил Билялетдинов.

Напомним, что казанский клуб снова вышел вперед в серии с «Авангардом», после победы в Омске. «Барсы» уступали 0-2, вплоть до 55-й минуты встречи. Затем казанцы отыграли две шайбы и перевели игру в овертайм. Уже в дополнительное время, победу татарстанской команде принес Вадим Шипачев.

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Айрат Назипов