Владимир Путин оценил роль западных спецслужб в подготовке терактов и диверсий на территории России

Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин считает, что в подготовке диверсий и терактов в РФ задействован потенциал западных спецслужб. Такое заявление глава государства сделал во время большого заседания Совбеза России.

— Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов федерации, но и совершают преступления в других регионах, — цитирует его RT.

Президент отметил, что в новых регионах России противник использует «недобитое подполье». Он призвал ответственных лиц действовать жестче и эффективнее.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, военкор Максим Фомин (Владлен Татарский) погиб в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля. Под подозрение следователей попала Дарья Трепова, которую арестовали на 2 месяца. Ей предъявили обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).



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Айрат Назипов