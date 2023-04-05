МИД Чехии поддерживает стремление Украины о вступлении в НАТО

Чехия поддерживает стремление Украины вступить в НАТО, однако этот шаг не решит проблем Киева, заявил в среду журналистам глава МИД Чехии Ян Липавский.



— Мы, конечно, поддерживаем амбиции Украины стать членом НАТО. Но это не решит автоматически ее проблемы, — приводит его слова «РИА Новости».

Липавский считает, что сейчас следует сосредоточиться на увеличении помощи Киеву, в том числе предоставлении средств для фонда военного снаряжения и нелетальных материалов.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Финляндия официально стала членом НАТО. Теперь в Североатлантическом альянсе 31 страна. МИД России сообщил, что страна примет ответные меры как военно-технического, так и иного характера для устранения угроз после вступления Финляндии в НАТО. В ведомстве отметили, что данное государство стало одним из самых малых и ничего не решающих членов альянса.

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Маргарита Головатенко