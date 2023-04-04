МИД: Россия примет ответные меры для устранения угроз после вступления Финляндии в НАТО

Россия вынуждена принять ответные меры как военно-технического, так и иного характера для устранения угроз после вступления Финляндии в НАТО. Об этом говорится в официальном заявлении МИД страны.



В министерстве обратили внимание, что Финляндия стала одной из малых, ничего не решающих стран — членов НАТО, утратив свой особый голос в международных делах.

МИД России отмечает, что отказ Хельсинки от нейтрального статуса повлечет за собой утрату идентичности и самостоятельности Финляндии, и вступление в альянс отразится на российско-финляндских двусторонних отношениях самым негативным образом.

Фото: pxhere.com

Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Финляндия официально стала членом НАТО.



Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года на фоне российской специальной военной операции на Украине. Парламент Финляндии одобрил вхождение страны в альянс 1 марта 2023-го. Парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО 31 марта.



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Маргарита Головатенко