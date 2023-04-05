В Минэкологии Татарстана не выявили ПДК загрязняющих веществ на озере Изумрудное, окрасившемся в розовый

Фото: Минэкологии Татарстана

В Минэкологии Татарстана не выявили ПДК загрязняющих веществ на озере Изумрудное в Казани, которое окрасилось в неестественный яркий розовый цвет, сообщили в министерстве.

Лед на озере мог приобрести неестественный цвет из-за остатков петард с краской:

— В ходе обследования экологи обнаружили на озере много остатков петард с розовой краской, возможно, именно они стали причиной изменения цвета льда, — рассказали в министерстве.

Инспекторы выезжали в Кировский район города для отбора проб после жалобы на неестественный цвет льда. Специалисты отобрали пробы воды в трех местах и пробы льда в двух местах и не выявили ПДК загрязняющих веществ.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отдыхающие и рыбаки рассказали, что ярко-розовый цвет образовался приблизительно 25—26 марта 2023 года. Ранее такого не наблюдалось.

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Маргарита Головатенко