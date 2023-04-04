Экологи объяснили, почему озеро Изумрудное в Казани частично окрасилось в розовый цвет

Фото: Минэкологии Татарстана

Казанцы обратились в Минэкологии Татарстана из-за озера Изумрудное. По словам местных жителей, его ледовый покров окрасился в ярко-розовый цвет, сообщает пресс-служба министерства.

На место выехали инспекторы ведомства и сотрудники ЦООЭН. Они отобрали пробы воды в трех местах и пробы льда в двух местах.

— По предварительному осмотру, есть предположение что ледовый покров мог окраситься в ярко-розовый цвет, из-за применения на нем дымовых шашек, салютов (о чем свидетельствует имеющиеся корпусы использованных дымовых шашек с ярко-розовым оттенком), — рассказали в Минэкологии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также были опрошены отдыхающие и рыбаки. Они рассказали, что ярко-розовый цвет образовался приблизительно 25—26 марта 2023 года. Ранее такого не наблюдалось.

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Айрат Назипов