Магазины Zara с новым названием Maag откроются в казанских ТЦ «Парк Хаус» и «Мега»

В двух торговых центрах Казани возобновят работу магазины Zara, которые будут называться Maag. Открытие ожидается в ТЦ «Парк Хаус» (проспект Ямашева, 46/33) и «Мега» (проспект Победы, 141), сказано на официальном сайте магазина.



Испанская сеть магазинов одежды Inditex объявила о закрытии своих магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius, Uterqüe на территории России в связи с проведением военной операции на Украине. Магазины не работали больше года.



В марте Inditex высказывала желание навсегда закрыть 269 российских магазинов. Всего их в стране насчитывается 519.



Фото: скриншот/maag-fashion.com

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России одобрила сделку по продаже испанским ретейлером одежды Inditex Group 100% компании АО «Новая Мода» (ранее «Зара СНГ»). Покупатель — компания Fashion And More Management DMCC. Новый владелец откроет магазины под специально созданными брендами MAAG, DUB, ECRU, VILET. Открытие магазинов планируется в апреле—мае 2023 года.

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Маргарита Головатенко