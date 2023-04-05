В правительственной комиссии согласовали продажу российского бизнеса владельца Zara

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России одобрила сделку по продаже испанским ретейлером одежды Inditex Group 100% компании АО «Новая Мода» (ранее «Зара СНГ»), рассказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Покупатель — компания Fashion And More Management DMCC «с офисом в одной из дружественных стран», сообщил он.

Отметим, что в свободой зоне Объединенных Арабских Эмиратов — Dubai Multi Commodities Centre зарегистрирована компания с таким же названием.

По информации замминистра, новый владелец откроет магазины под специально созданными брендами MAAG, DUB, ECRU, VILET. Открытие магазинов планируется в апреле—мае 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Евтухов добавил, что коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию и все магазины готовы к открытию, передает РБК. Отметим, что группа Inditex — один из крупнейших мировых ретейлеров одежды, который развивает бренды Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti.

В конце марта сообщалось, что Inditex планирует навсегда закрыть 269 российских магазинов Zara и Bershka. По данным СМИ, оставшиеся магазины должны были быть переданы группе Daher. При всем этом Inditex оставила за собой право вернуться в Россию. Это произойдет «в случае возникновения новых обстоятельств».

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Илина Хакимова