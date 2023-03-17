Zara и Bershka намерены закрыть больше половины магазинов в России

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, которая владеет брендами Zara и Bershka, планирует навсегда закрыть 269 российских магазинов. Всего их в стране — 519, пишет El Pais.

По данным СМИ, оставшиеся магазины будут переданы группе Daher. Сделка по продаже бизнеса пока еще не закрыта.

При этом Inditex оставила за собой право вернуться в Россию. Это произойдет «в случае возникновения новых обстоятельств».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На прошлой неделе сообщалось, что магазины Вershka, Zara и Pull&Bear вернутся на российский рынок под новыми названиями в апреле. Так, Bershka будет работать под названием Ecru, Pull & Bear — под названием DUB, Zara — под названием Maag. При этом ценник планируется оставить прежним.



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Айрат Назипов