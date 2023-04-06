Психолог рассказала, как перестать откладывать дела на потом

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Избавиться от постоянной прокрастинации поможет постановка простых задач, которые по своей сути будут конкретны и измеримы. Об этом рассказала детский нейропсихолог и руководитель отдела контента Skyeng и Skysmart Анастасия Екушевская.

— Это явление объясняет нейробиология: когда мы ставим галочку напротив списка дел, в мозге синтезируется дофамин — гормон удовольствия. Прокрастинатор всегда выбирает так называемый «дешевый» дофамин — тот, который получает от решения множества простых задач вроде мытья посуды или прокрутки ленты новостей, — цитирует «Газета.ru» ее слова.

По словам эксперта, привычка к тому, чтобы откладывать дела на потом, формируется по причине недостатка мотивации и страха. Екушевская пояснила, что человек не решается приступить к задаче из-за большого объема работы либо предполагаемых негативных последствий.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Специалист советует, что справиться с запланированными задачами поможет структурированный план. Также психолог порекомендовала не представлять будущее в негативных тонах, из-за чего человек может столкнуться с чувством тревожности и «опустит руки».

17 января стало известно, что в России за год в семь раз выросло количество обращений к психологам и психотерапевтам. Так, отмечалось, что в 2022 году в период с сентября по октябрь к данным специалистам обратились 82% женщин в возрастной категории от 26 до 35 лет. Еще 17% обращений к психологам относится к респондентам возрастом от 18 до 25 лет.

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Антон Гаврилов