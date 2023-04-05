Татарстан и Туркменистан обсудили расширение сотрудничества

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. В ходе рабочего однодневного визита в Ашхабад стороны обсудили расширение сотрудничества, сообщает пресс-служба раиса РТ.



На встрече отметили, что объем товарооборота по итогам 2022 года не соответствует потенциалу стран. Сегодня в Туркменистане представлены ряд крупных компаний Татарстана в сферах машиностроения и нефтепереработки.

— Сотрудничество с исламским миром всегда было одним из ведущих направлений внешнеэкономической и международной деятельности Татарстана. Главной площадкой экономического взаимодействия является форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», — отметил Рустам Минниханов и пригласил делегацию Туркменистана посетить мероприятие.

В январе Минниханов назвал самые перспективные направления сотрудничества с Туркменистаном. По его словам, потенциал для развития связей есть в таких направлениях, как нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа, а еще автомобиле-, авиа-, судостроение, энергетика, поставка химической продукции, фармацевтики и медицины, агропромышленный комплекс и многие другие направления.

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Маргарита Головатенко