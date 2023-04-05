Нижнекамская ТЭЦ получит первую из десяти производимых газотурбинных установок

В конце 2023 года АО «Силовые машины» поставит газотурбинную установку ГТЭ-170.1 для обновления Нижнекамской ТЭЦ, дочернего предприятия «Татнефти». Об этом сообщил заместитель генерального директора компании по теплоэнергетике Руслан Пахомов на заседании правительства Татарстана.

По его словам, это будет первая из десяти ГТЭ, находящихся в производстве. Ее мощность — 155,13 МВатт.

Остальные десять ГТЭ будут поставлены российским энергокомпаниям в 2023—2025 годах.

Согласно информации на сайте «Татнефти», оборудование Нижнекамской ТЭЦ состоит из девяти энергетических и двух водогрейных котлов и семи турбоагрегатов. Установленная электрическая мощность — 724 МВт, тепловая — 1 580 Гкал/час.

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Луиза Игнатьева