Минпросвещения России создало учебное пособие по украинскому языку для школьников

Фото: днронлайн.рф

Минпросвещения России разработало учебное пособие по украинскому языку для учеников младших классов. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.

В школах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей дети смогут изучать украинский язык как родной или в качестве факультатива.

По словам Бугаева, разработка пособия для начальных классах полностью завершена, на данный момент ведется работа по подготовке пособия и для учебников среднего звена — 5—9 классов.

— Преподавание у нас ведется на русском языке, но изучение украинского как родного, равно как и других языков народов РФ, — мы для этого создадим все условия, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Замминистра пояснил, что формат будет зависеть от решения в каждом конкретном регионе. Он добавил, что в основном обучение в регионах ведется на русском языке.

— Мы готовим тот учебник, который действительно отразит всю красоту, всю чистоту того традиционного украинского языка, который в советский период изучался в лучших наших педагогических традициях, — подчеркнул Бугаев.

Все образовательные учреждения в новых регионах России до 2028 года должны будут перейти на российские стандарты обучения. Процесс лицензирования уже начался, в новых регионах лицензию на осуществление образовательной деятельности имеют уже многие школы.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова