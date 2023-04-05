Минпросвещения России создало учебное пособие по украинскому языку для школьников
Минпросвещения России разработало учебное пособие по украинскому языку для учеников младших классов. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.
В школах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей дети смогут изучать украинский язык как родной или в качестве факультатива.
По словам Бугаева, разработка пособия для начальных классах полностью завершена, на данный момент ведется работа по подготовке пособия и для учебников среднего звена — 5—9 классов.
— Преподавание у нас ведется на русском языке, но изучение украинского как родного, равно как и других языков народов РФ, — мы для этого создадим все условия, — сказал он.
Замминистра пояснил, что формат будет зависеть от решения в каждом конкретном регионе. Он добавил, что в основном обучение в регионах ведется на русском языке.
— Мы готовим тот учебник, который действительно отразит всю красоту, всю чистоту того традиционного украинского языка, который в советский период изучался в лучших наших педагогических традициях, — подчеркнул Бугаев.
Все образовательные учреждения в новых регионах России до 2028 года должны будут перейти на российские стандарты обучения. Процесс лицензирования уже начался, в новых регионах лицензию на осуществление образовательной деятельности имеют уже многие школы.
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