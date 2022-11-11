Учебные заведения в новых регионах перейдут на российские стандарты обучения до 2028 года

Все образовательные учреждения в новых регионах России до 2028 года должны будут перейти на российские стандарты обучения, сказал в пятницу глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.



Процесс лицензирования уже начался, в новых регионах лицензию на осуществление образовательной деятельности имеют уже многие школы.

— Я уверен, что в течение переходного периода все образовательные учреждения будут приведены в соответствие с российскими стандартами, а они достаточно высокие, выше, чем во многих европейских странах, — приводит слова Кравцова ТАСС.

Фото: duma.gov.ru

В октябре президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав государства. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Также глава государства подписал федеральные законы о ратификации договоров между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

Луганская Народная Республика (ЛНР) уже в ноябре будет принимать законы в рамках правовой базы и на правах нового субъекта России.

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Маргарита Головатенко