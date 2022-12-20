В США хотят возбудить уголовное дело на экс-президента страны Дональда Трампа

Спецкомитет Палаты представителей Конгресса США рекомендовал Минюсту предъявить обвинение бывшему президенту страны Дональду Трампу. Об этом сообщает телеканал C-SPAIN.

Трампа хотят привлечь к уголовной ответственности из-за штурма здания Капитолия. Туда прорвались протестующие 6 января 2021 года. Тогда в ходе нападения погибли пять человек, включая полицейского.

Среди возможных обвинений, которые могут предъявить бывшему президенту, — сговор с целью совершения преступления или причинения ущерба США, препятствование работе Конгресса, клевета и подстрекательство к восстанию.

Вскоре на это решение отреагировал Дональд Трамп. В своей соцсети он написал, что таким образом его хотят отстранить от участия в выборах.

— Люди понимают, что «Демократическое бюро расследований» стремится помешать мне баллотироваться на пост президента, поскольку они знают, что я выиграю, что вся эта история с моим судебным преследованием похожа на импичмент — пристрастная попытка оттеснить меня и Республиканскую партию, — написал Трамп.

Напомним, Трамп зарегистрировался кандидатом в президенты для участия в выборах главы государства США, которые пройдут в 2024 году.

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Айрат Назипов