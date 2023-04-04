В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели сантехника во время устранения аварии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели сантехника в Нижнекамске — он устранял коммунальную аварию в одном из домов на проспекте Вахитова, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Горячей водой затопило подвал дома. После первичного осмотра один из сантехников на время отошел, а вернувшись, застал напарника лежащим в воде. Прибывшие на место сотрудники МЧС вынесли мужчину из подвала и передали медикам — те констатировали его смерть. Следователи установили: 42-летний мужчина скончался от термических ожогов.

Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следствие даст правовую оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Расследование контролирует городская прокуратура, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Ведомство выяснит обстоятельства произошедшего и проверит соблюдение требований техники безопасности и иных правил охраны труда в организации, в которой работал погибший.

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Маргарита Головатенко