В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели сантехника во время устранения аварии
В Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели сантехника в Нижнекамске — он устранял коммунальную аварию в одном из домов на проспекте Вахитова, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.
Горячей водой затопило подвал дома. После первичного осмотра один из сантехников на время отошел, а вернувшись, застал напарника лежащим в воде. Прибывшие на место сотрудники МЧС вынесли мужчину из подвала и передали медикам — те констатировали его смерть. Следователи установили: 42-летний мужчина скончался от термических ожогов.
Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следствие даст правовую оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности.
Расследование контролирует городская прокуратура, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Ведомство выяснит обстоятельства произошедшего и проверит соблюдение требований техники безопасности и иных правил охраны труда в организации, в которой работал погибший.
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