Зинэтула Билялетдинов: «Надо разобраться, почему так»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал второй матч против «Авангарда», где казанская команда потерпела поражение. Тренер выразил неудовлетворение игрой команды в первом периоде.

— Первый период был не совсем удачный, надо разобраться, почему так. Во втором и третьем периоде создавали много моментов, но, к сожалению, не забивали. Будем готовиться дальше, — передает его слова корреспондент «Реального времени».

В то же время тренер отметил, что не имеет серьезных претензий к своим подопечным, но добавил, что тренерскому штабу требуется ввести некоторые коррекции.

Фото: ak-bars.ru

Сегодня «барсы» уступили на своем льду омскому «Авангарду» со счетом 2:3. Команда из Казани уступала гостям по ходу первых двух периодов, но отыграла две шайбы в третьем игровом отрезке. Впрочем, этого не хватило, чтобы перевести игру в овертайм. Теперь счет в серии: 1-1.

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Айрат Назипов