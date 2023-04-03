В США считают неразумным решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу
Власти США не считают решение ряда членов ОПЕК+ сократить добычу «черного золота» разумным решением. Такое мнение озвучил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
— Мы не думаем, что сокращения добычи являются разумными на данный момент, учитывая рыночную неопределенность, — сказал Кирби.
Он отказался говорить о наличии каких-либо дипломатических переговоров Вашингтона с членами ОПЕК+ касательно объемов добычи нефти.
Накануне, 2 апреля, несколько стран ОПЕК+, включая Россию, объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая и до конца текущего года. После этого цены на нефть существенно выросли.
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