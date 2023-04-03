Бывший главный тренер казанского «Рубина» возглавил ФК «Химки»
Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов стал исполняющим обязанности наставника команды «Химки». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.
Предыдущий тренер химчан Спартак Гогниев покинул клуб. Он расторг контракт с командой по обоюдному согласию сторон.
— Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие и возможность тренировать клуб Премьер-лиги. От всей души желаю «Химкам» удачи, процветания и решения поставленных задач, — прокомментировал Спартак Гогниев.
Ринат Билялетдинов пришел работать в «Химки» в декабре прошлого года. Тогда он стал помощником главного тренера.
В казанском клубе он проработал чуть меньше двух лет. Билялетдинов возглавил «Рубин» в январе 2014 года и покинул в сентябре 2015-го.
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