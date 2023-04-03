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«Ак Барс» объявил состав на второй матч с омским «Авангардом»

18:46, 03.04.2023
«Ак Барс» объявил состав на второй матч с омским «Авангардом»
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» объявил состав на второй матч финала плей-офф Восточной конференции КХЛ. Матч против ХК «Авангард» состоится в столице Татарстана сегодня в 19.30.

Состав «Ак Барса»:

  • вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
  • Дмитрий Юдин — Вячеслав Войнов, Дмитрий Воронков — Илья Сафонов (а) — Александр Радулов (к);
  • Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;
  • Константин Лучевников — Даниил Журавлев, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Кирилл Панюков;
  • Семен Терехов, Артем Лукоянов — Артем Галимов — Никита Дыняк.
Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

В предыдущем матче «барсы» обыграли «ястребов» на своем льду в овертайме. Матч закончился со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0).

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Айрат Назипов
СпортХоккей Татарстан

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