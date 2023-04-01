«Ак Барс» обыграл «Авангард» в первом матче финала плей-офф Восточной конференции КХЛ

Фото: ХК «Ак Барс»

ХК «Ак Барс» выиграл у «Авангарда» в первом матче финала плей-офф Восточной конференции КХЛ в овертайме — игра завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0).

По ходу игры хозяева вели 2:0, но гости отыгрались за три секунды до финального свистка. В составе «Ак Барса» дубль оформил Дмитрий Кагарлицкий. В овертайме «Ак Барсу» принесла победу шайба Кирилла Панюкова.

У «Авангарда» обе шайбы забросил Корбэн Найт (50, 60).

Фото: ХК «АК Барс»

Счет в серии до четырех побед — 1:0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет в Казани 3 апреля.

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Маргарита Головатенко