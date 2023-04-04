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Новое здание под МРТ на территории РКБ в Казани профинансируют из госбюджета

12:10, 04.04.2023
Новое здание под МРТ на территории РКБ в Казани профинансируют из госбюджета
Фото: realnoevremya.ru/Мария Горожанинова

Как выяснило «Реальное время», власти Татарстана направят более 26,3 млн рублей на новое здание Республиканской клинической больницы (РКБ), в котором будет работать установка МРТ.

Согласно проектной документации, объект с общей площадью в 270 кв. метров расположен в Казани по адресу: Оренбургский тракт, д. 138. Одноэтажное здание станет частью корпуса «А».

Построить объект изначально планировалось в 2021 году. Тогда инженерными и геологическими изысканиями занимался ГУП «Татинвестгражданпроект». Нынешний заказчик работ — ГБУ «Главстрой Татарстана».

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Напомним, с начала 2023 года на капремонт и строительство медучреждений в Татарстане выделили около 2 миллиардов рублей. Деньги пойдут на новые ФАПы, возведение зданий поликлиник и ремонт нуждающихся в нем больниц. Значительная часть объектов расположена в Казани, но денег больше всего направят на ремонт инфекционки в Челнах. Детали — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин
ОбществоМедицина Татарстан

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