Банк России выпустит 25-рублевую серебряную монету «Остров-град Свияжск»

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Банк России 31 марта выпустит в обращение памятную 25-рублевую серебряную монету «Музей-заповедник «Остров-град Свияжск», республика Татарстан» серии «Памятники архитектуры России». Тираж монеты — 1 тысяча штук.



На лицевой стороне монеты будет рельефное изображение государственного герба России, а на обороте — изображение острова-града Свияжска в центре монеты, внизу слева — деревянный корабль, вверху — герб Свияжска, вверху по окружности — лента с надписью «Остров-град Свияжск».

«Серебряная монета номиналом 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 60,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. <…> Боковая поверхность монеты рифленая», — указали в пресс-службе Банка России.

В 2018 году Центробанк выпускал памятную монету, посвященную 100-летию образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР). К памятной дате выпускали медаль.

Маргарита Головатенко