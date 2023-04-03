В Татарстане игрокам хоккейной команды задолжали 2,7 млн рублей

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане игрокам хоккейной команды задолжали более 2,7 млн рублей зарплаты, по инициативе прокуратуры региона возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Прокуратура Вахитовского района выявила нарушения законодательства об оплате труда в ООО «Единая Хоккейная Лига». 24 хоккеистам не выплачивали зарплату с ноября 2022 года по январь 2023 года.

По инициативе прокуратуры в отношении директора «Единой Хоккейной Лиги» возбудили уголовное дело по статье о полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы и иных выплат (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Расследование контролирует районная прокуратура.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе Лениногорская городская прокуратура выявила факт невыплаты заработной платы работникам в обществе с ограниченной ответственностью «ЛС». 20 сотрудникам компании не выплатили зарплату за июль — сентябрь 2022 года. Долг по оплате труда составил более 1,1 млн рублей.



Татарстан оказался одним из 32 регионов России, где на 1 января 2023 года отсутствовала просроченная задолженность по зарплате. Республике удавалось избегать ее на протяжении шести месяцев.

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Маргарита Головатенко