Татарстан начал год с нулевой задолженности по зарплате

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Год назад задолженность достигала 47,6 млн рублей

Татарстан оказался одним из 32 регионов России, где на 1 января 2023 года отсутствует просроченная задолженность по зарплате. Республике удается избегать ее на протяжении шести месяцев, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Просроченная задолженность по зарплате в Татарстане отсутствует с 1 июля 2022 года. Для сравнения, месяцем ранее она оценивалась в 41,1 млн рублей. На начало прошлого года она составляла 47,6 миллиона, а на 1 октября 2021 года — 48,5 миллиона.

В Приволжском федеральном округе задолженность по зарплате на начало 2023 года помимо Татарстана отсутствует в Башкирии, Мордовии, Кировской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях, то есть более чем в половине регионов, входящих в ПФО. Самая большая сумма, которую задолжали работникам, зарегистрирована в Саратовской области — 12,3 млн рублей. В Пензенской области и Марий Эл задолженность по зарплате оценивается в 5,4 миллиона, в Пермском крае — 1,7 миллиона, а в Удмуртии и Чувашии она составляет по 1 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Минимальная сумма невыплаченной заплаты из регионов ПФО в Нижегородской области. Она на 1 января составила 400 тысяч рублей.

В целом в России на начало 2023 года суммарная задолженность по зарплате составила 642,8 млн рублей. За месяц она снизилась на 37,5%, или на 386 миллионов.

Не все так гладко, как преподносит официальная статистика

Несмотря на то, что данные официальной статистики на протяжении полугода говорят об отсутствии просроченной задолженности по зарплате в Татарстане, от силовых ведомств время от времени поступают сообщения о погашении работодателями долгов по оплате труда. Например, в январе 2023 года старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил, что Лениногорская городская прокуратура выявила факт невыплаты зарплаты за июль-сентябрь прошлого года 20 работникам в ООО «ЛС». Задолженность превышала 1,1 млн рублей. Трудовые права работников восстановили лишь после вмешательства надзорного ведомства, а в адрес руководителя компании внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Только после вмешательства судебных приставов в 2022 году зарплату смогли получить более 3 тысяч татарстанцев. В общей сложности им выплатили 139,2 млн рублей причитающейся зарплаты. Например, судебные приставы Лениногорского района Татарстана взыскали с одного из работодателей почти 47,5 млн рублей — заработанные деньги смогли получить более 500 работников.

Согласно данным официальной статистики, размер средней зарплаты в Татарстане с января по октябрь 2022 года вырос на 16,6% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, до 50 287 рублей. По этому показателю республика стала лидером среди других регионов Приволжского федерального округа.

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Татьяна Демина