Пригожин заявил о поднятии российского флага над администрацией Артемовска

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Над администрацией Артемовска в ДНР подняли российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память». Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

— Второго апреля 2023 года, 23.00. Мы водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память» и флаг ЧВК «Вагнер» на городской администрации Артемовска, — сообщил он.

По словам Пригожина, «юридически Артемовск взят». Он также заявил, что в западных районах города «еще сосредоточен противник».

В конце марта бойцы ЧВК «Вагнер» полностью взяли под контроль цеха «Артемовского завода обработки металлов» («АЗОМ») в Артемовске, который в декабре 2022 года посещал украинский президент Владимир Зеленский.

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Илина Хакимова