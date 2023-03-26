ЧВК «Вагнер» взяли под контроль «АЗОМ»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Бойцы ЧВК «Вагнер» полностью взяли под контроль цеха «Артемовского завода обработки металлов» («АЗОМ») в Артемовске, который в декабре 2022 года посещал украинский президент Владимир Зеленский.

«РИА Новости» сообщает, что штурмовавшие завод военные рассказали, что в цехах «АЗОМа» находятся несколько бомбоубежищ. В них военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пережидали артиллерийские обстрелы и авиаудары. Отмечается, что для ВСУ появление российских сил оказалось полностью неожиданным.

Бойцы группы «Вагнер» взяли в плен восемь и уничтожили более 15 украинских военных на бетонном заводе Артемовска. Добавим, что в декабре на «АЗОМе» побывал Владимир Зеленский, который провел там церемонию награждения украинских военных.

— Вот то самое место, где господин Зеленский давал интервью и раздавал награды своим военным, которые якобы доблестно обороняют этот завод. Вот здесь они сделали групповое фото, — сказал командир штурмового взвода.

В четверг основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ сосредоточили группировку в более чем 80 тысяч военных вокруг Артемовска. По его словам, с помощью накопленных сил украинские войска, помимо военных действий в Артемовске, могут попытаться нанести первый удар на белгородском направлении, «постараются выйти под Белгород».

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Илина Хакимова