Даниил Медведев обыграл Карена Хачанова и вышел в финал «Мастерса» в Майами
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл у соотечественника Карена Хачанова в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» в Майами.
Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3 в пользу Медведева. Теннисист одержал победу в пятом турнире подряд, на его счету — 23 победы в 24 матчах.
Медведеву предстоит сразиться в матче за титул, в котором соперником снова может стать испанец Карлос Алькарас. Ему российский спортсмен проиграл 2 недели назад в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
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