Сегодня в Казани переменная облачность и до +15 градусов

В понедельник, 3 апреля, в Казани ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем температура воздуха в Казани составит от +13 до +14 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +12 до +17°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани восточный и юго-восточный ветер порывами 5—10 м/с.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 3 и 4 апреля, существенных осадков не ожидается. Ночью прогнозируется от 0 до +4 градусов, днем — от +11 до +16°С.

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