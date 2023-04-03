Специалист порекомендовал проверять свою кредитную историю 2 раза в год

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Проверять свою кредитную историю стоит минимум 2 раза в год. Об этом и о том, как узнать, нет ли на человеке незаконного кредита, RT рассказал специалист Игорь Корчагин.

— Чтобы узнать, нет ли на человеке незаконного кредита, необходимо проверить его кредитную историю. Эта информация хранится в бюро кредитных историй (БКИ) и представляет собой данные от банков и других финансовых организаций. Кстати, на рынке есть три БКИ — банк вправе решать, в какое именно он подает информацию о своих пользователях. Чтобы узнать свою кредитную историю, необходимо запросить сведения в БКИ, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Сначала необходимо выяснить, в каком БКИ хранятся данные о человеке. Это можно сделать через «Госуслуги» или сайт Банка России, объяснил эксперт. После этого надо получить информацию о кредитной истории. Кроме того, Корчагин посоветовал внимательно изучить выписку от бюро.

— В ней будут указаны кредиты в банках и МФО, которые открыты в настоящее время, а также запросы в отношении них. Помните, что по закону заемщики могут ознакомиться со своей кредитной историей два раза в год бесплатно: свыше этого придется платить, — подчеркнул он.

В случае если в истории обнаружилась ошибка, нужно обратиться в БКИ или связаться со своим кредитором.

Чтобы доказать вашу правоту, понадобится собрать документы, например квитанции об оплате ежемесячных платежей. После проверки исправление ошибки в истории займет в среднем десять дней, — заключил Корчагин.



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Елизавета Пуншева