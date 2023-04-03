Юрист рассказал, в каком месяце выгодно брать отпуск

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году выгоднее всего брать отпуск в августе. Об этом RT рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

— Если рассматривать период с июня по октябрь 2023 года (наиболее популярный сезон отпусков), то самым выгодным месяцем для использования отпуска будет август, а менее выгоден октябрь. На условном третьем месте будут июнь, июль и сентябрь, — отметил он.

По его словам, для определения стоимости одного рабочего дня нужно месячный размер заработной платы разделить на количество рабочих дней. Поэтому выгоднее всего брать отпуск в том месяце, в котором больше рабочих дней.

Согласно исследованию, спокойно относятся к тому, что приходится работать во время отпуска, 28% казанцев. Однако большая часть горожан, уходя на заслуженный отдых, все равно уделяют время рабочим вопросам. Так, постоянно проверяют почтовый ящик 44% респондентов, а на звонки по работе отвечает 61% казанцев.

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Елизавета Пуншева