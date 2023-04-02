Польша выразила готовность активнее участвовать в планах НАТО по ядерному сдерживанию

Варшава готова активнее участвовать в планах НАТО по ядерному сдерживанию на фоне решения России по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом в интервью агентству DPA сообщил глава бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера.

— Польша потенциально была бы готова расширить свое участие и сотрудничество в рамках планов НАТО по ядерному сдерживанию и взять на себя ответственность, — цитируют «Известия» слова Севера, сказанные им в ходе интервью.

Фото: wikipedia.org

Также он добавил, что Польша не желает размещать на территории своей страны ядерное оружие. По мнению Севера, развертывание ядерного оружия Варшаве необязательно для того, чтобы принимать участие в планах альянса.

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что в Белоруссии будет размещено тактическое ядерное оружие. Российский лидер пояснил, что поводом для такого шага стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. Однако он также отметил, что Белоруссия давно просила разместить у себя на территории российское ядерное оружие.



19 марта посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что его страна готова стать прямым участником конфликта с Россией, если Киев утратит боевой потенциал. Он выразил мнение, что украинский кризис якобы является «сражением за базовые ценности и культуру Запада». Однако позднее посольство Польши во Франции опровергло слова своего же посла. Отмечалось, что во время интервью он якобы лишь настаивал на том, чтобы союзники поддержали Киев.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов