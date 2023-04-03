Врач предостерегла от использования лечебных трав

Обычным людям сложно разобраться в характеристиках трав и других лекарственных средствах, поэтому зачастую они покупают препараты, в инструкции которых указано их заболевание. Однако использовать его корректно без назначения врача может не получиться. Об этом сообщает Daily Moscow со ссылкой на врачей.

Так, по словам врача-терапевта Светланы Бурнацкой, любые травы могут вызвать как положительный, так и отрицательный эффект. Серьезных научных исследований по их применению не проводилось, поэтому лучше ими не злупотреблять.

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Кроме того, специалист по китайской медицине, врач-иглорефлексотерапевт здравницы «Лаго-Наки» Алексей Полковой отметил, что неправильное применение препарата может вызвать побочные действия.

— В китайской медицине существуют противопоказания, и основное из них — это применение средств не в соответствии с тем состоянием, которое диагностирует у пациента доктор китайской медицины. Других противопоказаний нет, — подчеркнул он.

Напомним, врач-генетик лаборатории «Гемотест» Ирина Колесникова рассказала, что склонность к любым типам зависимостей может быть наследственной, однако большую роль в их развитии играют факторы внешней среды. По ее словам, практически все особенности организма определяются генами, включая риск развития определенных заболеваний.

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Елизавета Пуншева