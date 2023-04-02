В Татарстане за сутки зарегистрировано 114 новых случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 114 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 8 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 2 апреля в Татарстане зарегистрированы 203 858 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 201 024 человека, в том числе 87 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Антон Гаврилов