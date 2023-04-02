За сутки в России выявили 9 591 случай заболевания коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 9 591 случай заболевания коронавирусом, госпитализированы 589 человек. Всего по стране выявили 22 656 126 заболевших, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 2 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 9 833 человека, всего выздоровевших — 22 017 621 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 31 россиянина, всего от инфекции скончались 397 312 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Антон Гаврилов